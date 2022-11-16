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13:01, 16 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной

Советник главы офиса Зеленского призвал Европу закрыть небо над Украиной ради безопасности
СюжетМинобороны:

Фото: Nicolae Dumitrache / АР

Европа должна закрыть небо над Украиной ради своей безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

«Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Пора Европе закрыть небо над Украиной для собственной безопасности», — призвал он.

Днем 15 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно карте, воздушная тревога также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

В столице Украины прогремели взрывы. В небе над Киевом был виден серый дым. Позднее там прошла еще одна серия взрывов.

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В тот же день стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, стал самым мощным с начала российской специальной военной операции (СВО).

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны.

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения.

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Варвара Кошечкина
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