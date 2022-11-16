В офисе Зеленского призвали Европу закрыть небо над Украиной

Советник главы офиса Зеленского призвал Европу закрыть небо над Украиной ради безопасности

Европа должна закрыть небо над Украиной ради своей безопасности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

«Не нужно искать оправданий и откладывать ключевые решения. Пора Европе закрыть небо над Украиной для собственной безопасности», — призвал он.

Днем 15 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Согласно карте, воздушная тревога также прозвучала на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

В столице Украины прогремели взрывы. В небе над Киевом был виден серый дым. Позднее там прошла еще одна серия взрывов.

В тот же день стало известно о взрывах, произошедших в ряде регионов и городов Украины. Они прогремели, в частности, в Одесской, Сумской, Черкасской и Хмельницкой областях Украины, а также в Киеве, Харькове, Львове, Кривом Роге, Ивано-Франковске, Житомире и Ровно.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что обстрел объектов энергетической инфраструктуры Украины во вторник, 15 ноября, стал самым мощным с начала российской специальной военной операции (СВО).

Вечером 15 ноября польская радиостанция ZET сообщила о взрыве в районе деревни Пшеводув близ границы с Украиной в результате, предположительно, падения двух ракет в зерносушилку. Погибли два человека. Позже в МИД Польши заявили о падении ракеты российского производства на востоке страны.

Минобороны России на фоне произошедшего назвало провокациями заявления о возможности причастности РФ к случившемуся, указав, что опубликованные в Польше фотографии обломков на месте инцидента не имеют отношения к российским средствам поражения.