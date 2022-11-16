ФСБ задержала польского дипломата за получение взятки в 20 тысяч евро

ФСБ задержала польского дипломата за взятку и помощь при ввозе контрабандного алкоголя

Сотрудники ФСБ задержали с поличным сотрудницу международной организации со статусом дипломата за взятку и помощь при ввозе контрабандного алкоголя. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РИА Новости.

Сотрудница Международного банка экономического сотрудничества (IMEC) Бокшнайдер Малгожата Эва подозревается в оформлении фиктивных документов на контрабандный алкоголь. За помощь в организации его ввоза женщина получила взятку в размере 20 тысяч евро. МИД России дало фигурантке неделю на отъезд из страны.

Силовики также нашли склад хранения алкоголя и установили троих причастных к делу россиян. В ходе обысков было изъято более 400 тонн контрабанды на общую сумму более двух миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело по статьям 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий») и 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») УК РФ.