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10:51, 16 ноября 2022Силовые структуры

ФСБ задержала польского дипломата за получение взятки в 20 тысяч евро

ФСБ задержала польского дипломата за взятку и помощь при ввозе контрабандного алкоголя
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали с поличным сотрудницу международной организации со статусом дипломата за взятку и помощь при ввозе контрабандного алкоголя. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РИА Новости.

Сотрудница Международного банка экономического сотрудничества (IMEC) Бокшнайдер Малгожата Эва подозревается в оформлении фиктивных документов на контрабандный алкоголь. За помощь в организации его ввоза женщина получила взятку в размере 20 тысяч евро. МИД России дало фигурантке неделю на отъезд из страны.

Силовики также нашли склад хранения алкоголя и установили троих причастных к делу россиян. В ходе обысков было изъято более 400 тонн контрабанды на общую сумму более двух миллионов долларов. Возбуждено уголовное дело по статьям 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий») и 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки») УК РФ.

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Илона Палей
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