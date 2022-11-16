В Молдавии расширят полномочия службы безопасности из-за ситуации на Украине

В Молдавии заявили о расширении полномочий службы безопасности из-за ситуации на Украине

Молдавия расширит полномочия службы информации и безопасности (СИБ) страны из-за ситуации на Украине. Об этом в интервью телеканалу «Журнал» сообщил председатель парламента, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу, передает ТАСС.

Он отметил, что спецслужбе будут предоставлены дополнительные возможности для борьбы с агентурой и шпионажем. «В эти сложные времена нашим органам необходимы дополнительные рычаги для борьбы с другими странами», — подчеркнул политик.

Гросу также анонсировал ужесточение мер в отношении лиц, которые не поддерживают позицию правительства относительно конфликта на Украине, «пропагандирует войну, вредит Республике Молдова».

Ранее президент Молдавии Майя Санду и члены правящей партии «Действие и солидарность» допустили возможные перестановки в правительстве.

