Показаны последствия обстрела российского города со стороны Украины

Губернатор Белгородской области показал последствия обстрела ВСУ города Валуйки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела города Валуйки. Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

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По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла 15 ноября, были повреждены более 40 квартир и 7 автомобилей.

«Также повреждения зафиксированы в школе искусств, музее, здании МФЦ и пожарной части. Где-то выбиты окна, где-то повреждены крыша и фасады», — сообщил Гладков.

Об обстреле города Валуйки стало известно вечером 15 ноября. Система противовоздушной обороны сбила ракету «Точка-У». Глава Белгородской области сообщал, что в результате падения осколков сбитого снаряда один человек погиб и еще один получил ранения.

В тот же день был обстрелян город Шебекино в Белгородской области, три человека погибли. Этот обстрел стал третьей за сутки атакой на регион. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.