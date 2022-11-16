Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:54, 16 ноября 2022Россия

Показаны последствия обстрела российского города со стороны Украины

Губернатор Белгородской области показал последствия обстрела ВСУ города Валуйки

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела города Валуйки. Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.

По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла 15 ноября, были повреждены более 40 квартир и 7 автомобилей.

«Также повреждения зафиксированы в школе искусств, музее, здании МФЦ и пожарной части. Где-то выбиты окна, где-то повреждены крыша и фасады», — сообщил Гладков.

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Об обстреле города Валуйки стало известно вечером 15 ноября. Система противовоздушной обороны сбила ракету «Точка-У». Глава Белгородской области сообщал, что в результате падения осколков сбитого снаряда один человек погиб и еще один получил ранения.

В тот же день был обстрелян город Шебекино в Белгородской области, три человека погибли. Этот обстрел стал третьей за сутки атакой на регион. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
Дуа Липа показала нижнее белье с монограммой своего имени
Ревнивого россиянина осудят за убийство гражданской жены в подъезде
Кадыров рассказал о смерти первенца
В Европе предрекли эпидемию рака в течение десяти лет
Популярный комик рассказал о реакции сына на его поцелуй с мужчиной в эфире ТНТ
Минфин России поставил рекорд по займам за день
Троих участников запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» осудили
Фото сына министра обороны ФРГ в вертолете вынудило журналистов обратиться в суд
Премьер Венгрии назвал ключевую страну для безопасности Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.