Показаны последствия обстрела российского города со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал последствия обстрела города Валуйки. Соответствующие фото он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 16 ноября.
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По его словам, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произошла 15 ноября, были повреждены более 40 квартир и 7 автомобилей.
«Также повреждения зафиксированы в школе искусств, музее, здании МФЦ и пожарной части. Где-то выбиты окна, где-то повреждены крыша и фасады», — сообщил Гладков.
Об обстреле города Валуйки стало известно вечером 15 ноября. Система противовоздушной обороны сбила ракету «Точка-У». Глава Белгородской области сообщал, что в результате падения осколков сбитого снаряда один человек погиб и еще один получил ранения.
В тот же день был обстрелян город Шебекино в Белгородской области, три человека погибли. Этот обстрел стал третьей за сутки атакой на регион. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.