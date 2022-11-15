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22:05, 15 ноября 2022Россия

Число погибших при обстреле граничащего с Украиной российского региона возросло

Министр Иконников: число погибших при обстреле Шебекино под Белгородом возросло до трех

Фото: РИА Новости

Число погибших при обстреле Шебекина под Белгородом выросло до трех. Одна из получивших осколочные ранения умерла. Об этом сообщил министр здравоохранения граничащего с Украиной российского региона Андрей Иконников, передает ТАСС.

Министр уточнил, что скончалась женщина в возрасте 80 лет, получившая ранения. На лечении остаются два пациента — один в реанимации в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести.

Обстрел Шебекино стал третьей атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область за сутки. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.

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Марина Совина
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