Число погибших при обстреле граничащего с Украиной российского региона возросло

Министр Иконников: число погибших при обстреле Шебекино под Белгородом возросло до трех

Число погибших при обстреле Шебекина под Белгородом выросло до трех. Одна из получивших осколочные ранения умерла. Об этом сообщил министр здравоохранения граничащего с Украиной российского региона Андрей Иконников, передает ТАСС.

Министр уточнил, что скончалась женщина в возрасте 80 лет, получившая ранения. На лечении остаются два пациента — один в реанимации в тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести.

Обстрел Шебекино стал третьей атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область за сутки. Сначала украинская сторона обстреляла поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем сообщалось о минометной атаке на несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа.