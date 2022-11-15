ВСУ обстреляли несколько приграничных российских сел из минометов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле ВСУ нескольких сел в регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли из минометов несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшино продолжается подомовой обход территории. Главы поселений на месте вместе с оперативными группами», — написал он.

Ранее 15 ноября Гладков уже сообщал об атаке со стороны Украины. По его словам, противник обстрелял поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.

14 ноября ВСУ обстреляли Белгородскую область трижды. Из-за регулярных атак в регионе действует режим высокой террористической опасности.