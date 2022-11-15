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13:06, 15 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли несколько приграничных российских сел из минометов

Белгородский губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле ВСУ нескольких сел в регионе

Фото: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли из минометов несколько сел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке один дом, в Сподарюшино продолжается подомовой обход территории. Главы поселений на месте вместе с оперативными группами», — написал он.

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Ранее 15 ноября Гладков уже сообщал об атаке со стороны Украины. По его словам, противник обстрелял поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет.

14 ноября ВСУ обстреляли Белгородскую область трижды. Из-за регулярных атак в регионе действует режим высокой террористической опасности.

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Евгения Куликова
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