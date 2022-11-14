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18:22, 14 ноября 2022Россия

ВСУ в третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прилета снарядов на окраине села Щигоревка есть повреждения в двух частных домовладениях, осколками посечены заборы, окна и один легковой автомобиль», — сказал глава области.

Кроме того, ВСУ атаковали поселок Ленинский. В результате атаки оказались повреждены системы электро- и газоснабжения. Для устранения последствий на место выехали представители аварийных бригад и оперативных служб.

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О первом обстреле Гладков сообщил днем 14 ноября. В Валуйском городском округе российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты. В селе Борки также был зафиксирован прилет мин.

Позднее ВСУ обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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