ВСУ в третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ Шебекинского городского округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате прилета снарядов на окраине села Щигоревка есть повреждения в двух частных домовладениях, осколками посечены заборы, окна и один легковой автомобиль», — сказал глава области.

Кроме того, ВСУ атаковали поселок Ленинский. В результате атаки оказались повреждены системы электро- и газоснабжения. Для устранения последствий на место выехали представители аварийных бригад и оперативных служб.

О первом обстреле Гладков сообщил днем 14 ноября. В Валуйском городском округе российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты. В селе Борки также был зафиксирован прилет мин.

Позднее ВСУ обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).