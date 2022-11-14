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12:44, 14 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли граничащий с Украиной регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Валуйского городского округа

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Валуйский городской округ в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По сегодняшнему обстрелу Валуйского городского округа. Утром нашими средствами ПВО были сбиты две ракеты», — объяснил глава области.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки ВСУ нет.

По его словам, в селе Борки также был зафиксирован прилет мин. Обстрел повредил погреб в одном из домовладений, в другом снаряды выбили окна. На место уже прибыли сотрудники оперативных служб.

12 ноября Гладков заявил, что несколько сел Шебекинского городского округа Белгородской области попали под минометный обстрел. В результате атаки пострадал газовый распределитель на окраине одного из сел.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Никита Абрамов
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