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17:28, 12 ноября 2022Россия

Несколько сел в граничащем с Украиной регионе попали под минометный обстрел

Белгородский губернатор Гладков заявил о минометном обстреле сел Шебекинского округа

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Несколько сел Шебекинского городского округа Белгородской области попали под минометный обстрел. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона в Telegram-канале.

«Пострадавших нет, но есть попадание в газовый распределитель на окраине одного из сел. Аварийные службы уже на месте», — написал Гладков.

По его словам, на устранение последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребуется два часа. В настоящее время идет подомовой обход территорий, отчитался глава региона.

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10 ноября Гладков сообщил об обстреле нескольких приграничных сел. В результате атаки ВСУ без электроэнергии остались Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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