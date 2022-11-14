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14:55, 14 ноября 2022Россия

ВСУ обстреляли приграничное российское село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Козинка

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам представителя областных властей, один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.

«Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы и пожарные расчеты. Подомовой обход территории продолжается», — добавил губернатор.

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Это не первый обстрел ВСУ Белгородской области за последние сутки. Ранее Гладков сообщил об атаке на Валуйский городской округ. Обстрел повредил погреб в одном из домовладений, в другом снаряды выбили окна.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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