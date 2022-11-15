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10:44, 15 ноября 2022Россия

ВСУ в очередной раз обстреляли граничащий с Украиной российский поселок

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Ленинский

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Приграничный российский поселок Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения», — объяснил представитель областных властей.

Он уточнил, что к восстановлению газоснабжения после одного из предыдущих обстрелов специалисты смогут приступить только после разминирования.

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Накануне ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов региона, в том числе поселок Ленинский. В результате атаки оказались повреждены системы электро- и газоснабжения. 14 ноября в небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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