В российском городе сработала система ПВО
В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — сказал глава региона.
По предварительным данным, отметил представитель областных властей, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли Белгородскую область. О первом обстреле Гладков сообщил днем 14 ноября: в Валуйском городском округе российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты, а в селе Борки был зафиксирован прилет мин.
Позднее ВСУ обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе. Один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.
Под третий обстрел попали село Щигоревка и поселок Ленинский, где в результате атаки оказались повреждены системы электро- и газоснабжения.