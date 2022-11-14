В российском городе сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

В небе над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию», — сказал глава региона.

По предварительным данным, отметил представитель областных властей, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды обстреляли Белгородскую область. О первом обстреле Гладков сообщил днем 14 ноября: в Валуйском городском округе российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты, а в селе Борки был зафиксирован прилет мин.

Позднее ВСУ обстреляли приграничное село Козинка в Грайворонском городском округе. Один из снарядов попал на территорию фермерского хозяйства, в результате чего загорелась емкость с дизельным топливом.

Под третий обстрел попали село Щигоревка и поселок Ленинский, где в результате атаки оказались повреждены системы электро- и газоснабжения.