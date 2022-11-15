Два человека погибли при обстреле граничащего с Украиной российского региона

Губернатор Гладков сообщил о двух погибших и трех пострадавших при обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате два человека погибли. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, при украинской атаке ранения получили еще три человека.

«Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — написал Гладков.

Обстрел Шебекино стал третьей атакой ВСУ на Белгородскую область за сутки. Сначала был обстрелян поселок Ленинский Шебекинского городского округа, затем Гладков сообщил о минометной атаке нескольких сел Грайворонского городского округа.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. В частности, он подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.