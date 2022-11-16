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10:40, 16 ноября 2022Культура

Студия Disney начала работу над третьей частью фильма «Дневники принцессы»

Студия Disney начала работу над созданием третьей части фильма «Дневники принцессы»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jim Ruymen / Reuters

Студия Disney начала работу над созданием третьей части фильма «Дневники принцессы». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценаристом новой части франшизы станет Адрита Мукерджи, ранее работавшая над проектами «Ричер» и «Квантовый скачок». Продюсером фильма выступит Дебра Мартин Чейз, которая занимала ту же должность в период создания первой и второй частей комедии.

Американская актриса Энн Хэтэуэй, исполнившая главную роль в первых двух частях франшизы, поддержала идею создания «Дневников принцессы 3», однако, по информации издания, пока студия не заключила с ней новый контракт.

Первая часть фильма «Дневники принцессы», основанного на одноименном романе Мэг Кэбот, вышла в 2001 году. В основу сюжета легла история девочки-подростка, которая внезапно узнает, что она наследница престола королевства Дженовия. Через три года после выхода картины состоялась премьера продолжения комедии.

Ранее стало известно, что компания Disney отказалась выпускать спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби.

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Анастасия Астахова
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