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19:47, 14 ноября 2022Культура

Спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби отменили

Компания Disney отказалась выпускать спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Фото: Jordan Strauss / AP

Компания Disney отказалась выпускать спин-офф «Пиратов Карибского моря» с преимущественно женскими персонажами. Об этом актриса Марго Робби сообщила в интервью Vanity Fair.

«У нас была идея, и мы разрабатывали ее какое-то время, много лет назад. Мы хотели ввести больше женских персонажей, сделать другой тип истории, которая, как нам казалось, была бы действительно крутой. Но я предполагаю, что они [представители Disney] не хотят этим заниматься», — сказала Робби.

В октябре издание The International News сообщало, что студия Disney ведет переговоры с американским актером Джонни Деппом по поводу его возможного возвращения во франшизу «Пираты Карибского моря». Как рассказали источники, за участие в будущем проекте Деппу предложили 300 миллионов долларов, рассчитывая «получить его прощение». Уточняется, что представители студии связались с актером еще до его судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.

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Марина Погосян
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