Стало известно о возможном возращении Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

The International News: Джонни Деппу предложили вернуться в «Пираты Карибского моря»

Студия Disney ведет переговоры с американским актером Джонни Деппом по поводу его возможного возвращения во франшизу «Пираты Карибского моря». Об этом стало известно изданию The International News.

Как рассказывают источники, за участие в будущем проекте Деппу предложили 300 миллионов долларов, рассчитывая «получить его прощение». Уточняется, что представители студии связались с актером еще до его судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд.

Один из инсайдеров отметил, что сделка между Disney и Деппом заключается в том, чтобы актер вернулся к роли пирата Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря 6» и спин-оффе Disney Plus о молодости капитана «Черной жемчужины». Сообщается, что голливудская звезда пока не согласился с предложением.

Ранее стало известно о том, что рок-группа Джонни Деппа The Hollywood Vampires отправится в тур.