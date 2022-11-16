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10:24, 16 ноября 2022Моя страна

В Псковской области состоится фестиваль анимации «Пушкин и…»

В Пушкинских Горах пройдет фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…»

Фото: Николай Титов / Коммерсантъ

В Пушкинских Горах Псковской области 17 по 20 ноября пройдет фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…». На нем зрителям покажут мультфильмы, основанные на классических и современных литературных произведения. Об этом сообщается на сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На фестивале покажут анимационные короткометражные и полнометражные фильмы, а также сериалы, снятые по литературным произведениям в 2020–2022 годах. Мероприятие будет включать в себя кинопоказы, встречи с их создателями и писателями.

По словам организаторов, на фестивале ждут не только детей, поскольку аудитория у анимационных лент не всегда детская. Так, в рамках фестиваля состоится показ фильмов Алексея Демина и будут организованы встречи со зрителями.

Место проведения фестиваля также выбрано не случайно. Пушкин, как отмечается, создал огромный мир поэтичных образов и значимую часть этого мира занимают именно Пушкинские Горы.

В мае в Тульской областной научной библиотеке открылась выставка «Пушкин. Предметы и книги». На выставке представлены гравированные и литографированные портреты Пушкина XIX века из собрания А.Б. Савинова (Москва) и прижизненные издания произведений поэта — книжные памятники из фонда Тульской областной научной библиотеки.

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Алина Гончарова
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