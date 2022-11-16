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15:42, 16 ноября 2022Мир

В НАТО оправдались за несрабатывание польской ПВО

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что ПВО Польши не сбила ракету ВСУ из-за ее характеристик

Фото: Евгений Малолетка / AP

Польские системы противовоздушной обороны (ПВО) не сбили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая упала на территории Польши вечером 15 ноября, из-за ее характеристик полета. За несрабатывание систем ПВО оправдался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на официальном сайте объединения.

«Баллистические и крылатые ракеты обладают особыми характеристиками, за которыми мы следим, отслеживаем и делам вывод, является ли это атакой или чем-то еще. Скорее всего, [прилет украинской ракеты является] ошибкой украинской системы ПВО. И эта ракета не обладает характеристиками для удара [по наземным целям]», — заявил генсек.

Столтенберг добавил, что этот случай не говорит о том, что НАТО якобы не способна защищаться от преднамеренных атак и ударов по территории стран-участниц альянса.

Ранее генсек обвинил Россию в инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. По его словам, на Москве лежит ответственность за произошедшее, несмотря на то что ракеты упали из-за работы украинских ПВО.

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Дмитрий Сотак
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