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15:01, 16 ноября 2022Мир

НАТО обвинила Россию в инциденте с ракетой в Польше

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия виновата в инциденте с ракетой в Польше
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия несет ответственность за инцидент с ракетой, упавшей на территории Польши. В этом обвинил Москву генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, трансляция его брифинга доступна на сайте альянса.

Генсек отметил, что предварительный анализ ситуации показывает, что инцидент был вызван работой украинской ПВО, отражавшей атаку российских ракет. «Но позвольте мне прояснить: это не вина Украины. Россия несет абсолютную ответственность», — добавил он.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о большой вероятности того, что ракета, упавшая на территории Польши, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли.

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Виктория Кондратьева
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