В Совфеде назвали две версии падения ракет в Польше

Сенатор Климов заявил о двух версиях падения ракет на территорию Польши

Ракеты могли упасть на территорию Польши из-за того, что украинское ПВО «стрельнуло не туда», или же поляки и англичане хотели устроить «новую версию Бучи». Соответствующие версии назвал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН.

По словам сенатора, если НАТО концентрирует большое количество войск и техники вокруг зоны конфликта, подобная эскалация становится взрывоопасной. «Это все равно, как если горит костер, а вы к нему бочки с горючим подтаскиваете. В таких условиях любая случайность, не говоря уже о намеренной провокации, может быть с трагическими последствиями», — подчеркнул парламентарий.

В той же Польше, продолжил сенатор, огромная концентрация техники. Все это и рождает образ людей, «которые намерено подвозят к огню взрывоопасные предметы в огромном количестве», добавил Климов.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером 15 ноября. В Министерстве обороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По информации ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польской государственной границы.