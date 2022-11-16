Россиянам раскрыли судьбу новогодних телешоу

В ВГТРК сообщили, что канал «Россия» обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники

Заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев раскрыл судьбу новогодних телешоу. По его словам, все российское телевидение, включая канал «Россия», обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на все изменения, которые в этом году сконцентрировались и в стране, и в мире (...) новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах», — заверил замгендиректора ВГТРК.

Как уточнил Нечаев, сетка вещания в новогодние праздники пока формируется. Он также пообещал, что «все эмоции, которые зрители большого российского телевидения привыкли получать в Новый год, безусловно получат».

«Все будет хорошо с новогодним настроением. Огоньки в сердцах зажгутся», — заключил Нечаев.

Ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что новогодние шоу, в том числе программа «Голубой огонек», могут исчезнуть из эфира российских телеканалов. Поводом стало заявление певца Льва Лещенко о том, что его пока не приглашали на съемки «Голубого огонька». Однако позднее артист сообщил, что никаких намеков на отмену новогодних шоу в его словах не было.