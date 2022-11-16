Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:53, 16 ноября 2022Мир

МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше

МИД Китая призвал стороны сохранять самообладание на фоне инцидента с ракетами в Польше

Фото: Reuters

Все стороны конфликта должны сохранять спокойствие, чтобы не допустить эскалации на Украине на фоне инцидента с упавшими в Польше ракетами. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, цитату приводит РИА Новости.

Мао Нин подчеркнула, что Пекин и дальше призывает вести диалог и начать переговоры для мирного урегулирования конфликта на Украине.

Сообщение о падении ракет распространилось 15 ноября на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России отрицает это и указывает, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
В Москве женщину изнасиловали в подъезде жилого дома
В Венгрии объяснили остановку прокачки нефти по «Дружбе»
«Манчестер Юнайтед» задумался о покупке Мбаппе взамен Роналду
Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах
В приграничном российском регионе ВСУ обстреляли тракторную стоянку из РСЗО
В России стало рекордно мало работающих пенсионеров
Выходец из Грузии погиб в боях в Херсонской области
Мэрилин Мэнсон пожаловался на разрушение своей карьеры из-за обвинений в насилии
Британка рассказала о пережитом аде из-за украинской беженки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.