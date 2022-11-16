МИД Китая призвал сохранять самообладание после инцидента с ракетами в Польше
МИД Китая призвал стороны сохранять самообладание на фоне инцидента с ракетами в Польше
Все стороны конфликта должны сохранять спокойствие, чтобы не допустить эскалации на Украине на фоне инцидента с упавшими в Польше ракетами. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, цитату приводит РИА Новости.
Мао Нин подчеркнула, что Пекин и дальше призывает вести диалог и начать переговоры для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Сообщение о падении ракет распространилось 15 ноября на фоне новостей о ракетных обстрелах территории Украины, продолжавшихся несколько часов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракеты российскими, однако Минобороны России отрицает это и указывает, что не наносило удары по целям вблизи польской границы.