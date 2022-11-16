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11:42, 16 ноября 2022Россия

Хинштейн предложил считать ЛГБТ-пропаганду основанием для блокировки сайта

Хинштейн предложил считать ЛГБТ-пропаганду основанием для блокировки сайта Роскомнадзором

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил считать ЛГБТ-пропаганду одним из оснований для блокировки сайта Роскомнадзором. Соответствующую поправку он внес в законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, передает РИА Новости.

Он пояснил, что до этого обсуждал данный вопрос с представителями отрасли, которые, по его словам, согласились с тем, что «администрировать проект можно».

Хинштейн обратил внимание, что представители из сферы онлайн-кинотеатров, к примеру, понимают, какая информация может попасть под ограничения, потому что по действующему законодательству они должны маркировать этот контент.

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Ранее депутат подчеркивал, что закон о запрете пропаганды ЛГБТ не предполагает полного запрета этого сообщества как явления. Хинштейн объяснил, что влияние пропаганды нетрадиционных отношений распространилось не только на литературу для взрослых, но и на продукцию, рассчитанную на детей.

До этого Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также штрафах за нее, которые составят до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юридических лиц.

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Анна Щербакова
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