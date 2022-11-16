Шакира и ее бывший муж решили избавиться от дома в Испании

Певица Шакира и ее бывший муж Жерар Пике выставили на продажу дом в Барселоне

Певица Шакира и ее бывший муж, недавно объявивший о завершении карьеры футболист Жерар Пике, решили избавиться от особняка в Испании. Об этом сообщил The Sun.

Выставленный на продажу объект расположен в получасе езды от Барселоны, в престижном районе небольшого города Эсплугес-де-Льобрегат. Бывшие супруги попросили за него сумму, примерно равную 12 миллионам фунтов стерлингов (около 868,1 миллиона рублей). На данный момент певица вместе со своими детьми все еще проживает в этом доме, однако в скором времени планирует переезд в США вместе с ними и своим отцом.

В доме, состоящем из двух цокольных этажей и трех этажей, расположенных над землей, обустроены собственная студия звукозаписи и тренажерный зал. Кроме того, там есть корт для паддл-тенниса, поле для мини-футбола, бассейн и несколько террас для отдыха.

В июне стало известно о том, что бывший футболист «Зенита» Игорь Денисов выставил на продажу свой дом в Испании. Спортсмен признался, что решил остаться жить в России вместо того, чтобы переехать в Европу, и поэтому захотел избавиться от объекта за рубежом. Денисов добавил, что не мог попасть в свою виллу, расположенную за рубежом, на протяжении двух лет из-за пандемии, а также по причине того, что ему и членам его семьи не давали визу.