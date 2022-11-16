Сотрудники МВД нашли выбросившего цинковые гробы на помойку россиянина

Белгородская полиция нашла выбросившего цинковые гробы на помойку местного жителя

В Белгородской области сотрудники МВД нашли 63-летнего местного жителя, выбросившего на помойку цинковые гробы. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает РБК со ссылкой на отдел информации и общественных связей регионального УМВД России.

В отношении него составили протокол по части 1 статьи 8.2 КоАП («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»). Россиянину грозит штраф до трех тысяч рублей.

Об инциденте стало известно 30 октября. Тогда мэр Белгорода Антон Иванов предположил, что цинковые гробы с иконами на свалку выкинули сотрудники одной из ритуальных служб.

После этого полиция начала проверку, чтобы найти виновных.