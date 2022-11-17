В Петербурге алабай сбежал от хозяина и напал на семь человек

В Санкт-Петербурге алабай сбежал от хозяина и напал на семь человек

В Санкт-Петербурге алабай сбежал от хозяина и покусал семь человек. Полиции пришлось применить оружие, чтобы его остановить. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД пишет «Мойка 78».

Инцидент произошел в Красносельском районе города. Один из местных жителей 17 ноября пожаловался на нападение животного по адресу улица Освобождения, дом 34. Когда полицейские прибыли на место, собака продолжала бросаться на всех — ее подстрелили, после чего передали ветеринарам.

Прохожие опознали собаку. Оказалось, что пес по кличке Барон живет в той же девятиэтажке.

Ранее в Бурятии три сторожевые собаки растерзали 64-летнюю россиянку во дворе частного дома в селе Хойтобэе.

