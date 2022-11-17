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17:09, 17 ноября 2022Экономика

Прибыль владельца Aliexpress упала в 20 раз

Чистая прибыль Alibaba по итогам первой половины 2022-2023 фингода упала в 20 раз

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group по итогам первой половины 2022-2023 финансового года, которая завершилась 30 сентября, обрушилась более чем в 20 раз по сравнению с прошлым годом, до 306 миллионов долларов, указано в опубликованном на сайте компании квартальном отчете.

При этом выручка за период выросла на 1,6 процента (год к году), до 58,021 миллиарда долларов. Что касается данных за второй квартал финансового года, владелец Aliexpress неожиданно получил чистый убыток. Скорректированная прибыль превзошла ожидания рынка, а выручка оказалась слабее прогнозов.

Чистый убыток в июле-сентябре Alibaba оценила в 2,89 миллиарда долларов, тогда как годом ранее компания получила чистую прибыль на уровне 833 миллиона долларов. Выручка Alibaba с июля по сентябрь выросла на 3,2 процента и составила 29,124 миллиарда долларов.

В августе другой китайский IT-гигант Tencent признал первое в истории падение доходов. Он сократил квартальную прибыль максимально с 2004 года, впервые в истории компании после выхода на Гонконгскую фондовую биржу. На интернет-компанию давит ужесточение карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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Софья Ермакова
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