Китайский интернет-гигант признал первое в истории падение доходов

Китайский интернет-гигант Tencent сократил квартальную прибыль максимально с 2004 года

Китайский IT-гигант Tencent сократил квартальную прибыль максимально с 2004 года, это произошло впервые в истории компании после выхода на Гонконгскую фондовую биржу. На интернет-гиганта давит ужесточение карантинных ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает CNBC.

В компании признали, что выручка во втором квартале составила 134,03 миллиарда юаней (19,78 миллиарда долларов) против ожидаемых 134,6 миллиарда юаней, что на 3 процента меньше, чем в прошлом году. Еще на показателях Tencent сказались ограничения, которые Шанхай ввел против видеоигр. Тайтлы теперь должны получать одобрения у регулятора, за второй квартал Tencent смог выпустить только четыре игры.

В целом с начала текущего года рыночная капитализация Tencent упала на 31,6 процента, в то время как фондовый индекс Hang Seng потерял за этот период 14,6 процента.

В конце 2020 года власти Китая начали применять строгие ограничения в отношении крупнейших IT-компаний, среди которых Alibaba, Tencent и сервис такси DiDi. В отношении них были проведены проверки, на руководство и на сами компании наложены крупные штрафы. К тому же правительство препятствовало обращению их акций на западных биржах, объясняя это боязнью утечки персональных данных пользователей.

Весной 2022-го представители властей КНР встретились с руководителями ведущих игроков сектора и обсудили дальнейшие шаги государства в области регулирования рынка. В ходе мероприятия вице-премьер Лю Хэ пообещал поддержку технологического сектора в целом и планов отдельных компаний по выходу на биржу. Однако аналитики считают, что речь скорее идет о некоем льготном периоде, во время которого власти снизят требования к технологической отрасли и интернет-компаниям. Он может продлиться около полугода.