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17:06, 17 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили за убийство бывшей супруги и нападение на сотрудника МВД

В Республике Алтай осудили мужчину, зарезавшего экс-жену и напавшего на сотрудника МВД

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Республике Алтай суд приговорил к 11,5 года лишения свободы 62-летнего местного жителя за убийство бывшей жены и нападение на сотрудника МВД. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Кроме того суд удовлетворил иск двоих детей потерпевшей на два миллиона рублей.

По данным ведомства, в июне 2018 года фигурант подкараулил экс-супругу на территории усадьбы ее дома. Там он выстрелил в нее из огнестрельного оружия, нанеся ранение груди. Затем осужденный изрезал потерпевшую. Женщина скончалась от полученных повреждений. Поскольку происходящее увидела мать погибшей, мужчина сбежал с места происшествия и уехал из региона.

Правоохранители разыскивали россиянина три года, так как он менял места жительства. Но в июне 2021 года полицейским удалось найти фигуранта. При задержании он распылил в лицо сотрудника МВД газовый баллончик.

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Екатерина Власова
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