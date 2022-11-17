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05:44, 17 ноября 2022Мир

Посол обвинил США в попытке внести в повестку АТЭС тему Украины

Посол Барский обвинил США и союзников в попытке внести в повестку АТЭС «украинский сюжет»
СюжетПандемия в России
Кирилл Барский

Кирилл Барский. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Кирилл Барский заявил, что США и их союзники стремятся внести в повестку АТЭС тему Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Барский обвинил США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Японию в попытке обсуждать «украинский сюжет» в рамках АТЭС. По его словам, эти действия стран омрачили конструктивную работу на встрече. Посол добавил, что государства также пытались обвинить Москву в «неблагоприятном положении дел в мировой экономике».

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Дипломат добавил, что Россия указывает партнерам на подорожание продовольствия и энергоресурсов из-за сбоев, связанных с пандемией COVID-19. По его мнению, сейчас наблюдается безоглядная «накачка» мировой экономики ликвидностью «в рамках ультралиберальной кредитно-денежной политики эмитентов основных резервных валют».

«Эти проблемы самым серьезным образом усугубляются односторонними экономическими рестрикциями, в которых мы, как и все непредвзятые эксперты, видим коренную причину нынешнего экономического кризиса», — заключил Барский.

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Марина Совина
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