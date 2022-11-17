Посол обвинил США в попытке внести в повестку АТЭС тему Украины

Посол Барский обвинил США и союзников в попытке внести в повестку АТЭС «украинский сюжет»

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо России в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве Кирилл Барский заявил, что США и их союзники стремятся внести в повестку АТЭС тему Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Барский обвинил США, Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Японию в попытке обсуждать «украинский сюжет» в рамках АТЭС. По его словам, эти действия стран омрачили конструктивную работу на встрече. Посол добавил, что государства также пытались обвинить Москву в «неблагоприятном положении дел в мировой экономике».

Дипломат добавил, что Россия указывает партнерам на подорожание продовольствия и энергоресурсов из-за сбоев, связанных с пандемией COVID-19. По его мнению, сейчас наблюдается безоглядная «накачка» мировой экономики ликвидностью «в рамках ультралиберальной кредитно-денежной политики эмитентов основных резервных валют».

«Эти проблемы самым серьезным образом усугубляются односторонними экономическими рестрикциями, в которых мы, как и все непредвзятые эксперты, видим коренную причину нынешнего экономического кризиса», — заключил Барский.