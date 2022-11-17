Берлускони посчитал себя способным «заманить» Путина на переговоры с Украиной

Spectator: Берлускони считает, что лишь он может «заманить» Путина на переговоры с Киевом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони посчитал себя единственным, кому удастся «заманить» президента России Владимира Путина за стол переговоров с Украиной, пишет британский журнал The Spectator.

Издание приводит слова итальянского депутата и известного арт-критика Витторио Згарби, приближенного к Берлускони. «Берлускони любит красивые жесты. Именно этот жест он планирует воплотить. Он считает, что у него получится осуществить задуманное, и если ему это удастся, не подорвав позиции НАТО, то войдет в учебники истории как всемирный герой», — цитирует Spectator слова Згарби. В публикации также уточняется, что экс-премьер намерен предпринять попытку склонить Путина к переговорам до католического Рождества.

В конце октября Берлускони озвучил причину, которая останавливает Киев от начала переговоров. По его мнению, препятствующим фактором являются поставки вооружений на Украину со стороны Запада.