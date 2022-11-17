Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:05, 17 ноября 2022Забота о себе

Требующим повторного секса после мужского оргазма женщинам дали совет

Психотерапевт Коннолли: задержка эякуляции усилит приятные ощущения во время секса

Фото: Shutterstock

Намеренная задержка эякуляции поможет усилить приятные ощущения во время секса, рассказала американская психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли. Совет относительно половой жизни она дала в колонке для The Guardian женщине, требующей от своего партнера повторного секса после достижения им оргазма.

Оставшаяся анонимной читательница написала автору колонки письмо, в котором пожаловалась, что в течение последнего месяца ее партнер не может продолжать после первого оргазма. Мужчина заверяет, что дело не в партнерше, однако она отмечает, что раньше восстановление занимало у него меньше времени, и они занимались сексом днями напролет. «Мы пробовали здоровое питание, высыпаться, не курить. Даже делали перерыв в любом сексе. Ничего не работает», — посетовала она.

В ответ Коннолли отметила, что восстановление эрекции после мужского оргазма чаще всего происходит медленно. «Женщины, наоборот, могут возбудиться относительно скоро после оргазма, и поэтому некоторые считают, что и для мужчины неестественно медлить. Это не так», — заверила специалист.

Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

По словам психотерапевта, если давить на мужчину, чтобы он восстанавливался быстрее, он будет испытывать стыд и трудности при эрекции. «Одержимость мгновенным сексуальным удовлетворением — это не путь к удовольствию; не надо фокусироваться на количестве оргазмов. Вместо того чтобы вести им счет, прислушайтесь к совету мастеров тантры, которые учат, что задержка эякуляции ведет к усилению удовольствия и даже к сокращению периода восстановления», — заключила Коннолли.

Тантрический секс — одна из интерпретаций традиционных индийских и буддистских тантрических учений, рассматривающая секс как путь к просветлению. Специалисты по тантре, в частности, учат техникам задержки и ускорения семяизвержения.

Ранее сексолог Джесс О'Рейли рассказала о неожиданной пользе тридцатидневного воздержания. По ее словам, полный отказ от секса и мастурбации на месяц поможет стать энергичнее и в целом благоприятно скажется на здоровье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Зеленский получил сигналы о готовности России к переговорам
Посол обвинил США в попытке внести в повестку АТЭС тему Украины
Бывший вице-президент США отказался поддерживать Трампа на выборах
Диетолог назвал альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов
В Запорожье обвинили ВСУ в попытке вызвать голод на территории
Путешествующая по Италии россиянка назвала отличия итальянцев от русских
Украинские военнопленные рассказали об отказниках в ВСУ
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Минфин представит реформу накопительной пенсии
Российский посол в Канаде призвал сохранять контакты с зарубежными военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.