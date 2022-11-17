Требующим повторного секса после мужского оргазма женщинам дали совет

Психотерапевт Коннолли: задержка эякуляции усилит приятные ощущения во время секса

Намеренная задержка эякуляции поможет усилить приятные ощущения во время секса, рассказала американская психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли. Совет относительно половой жизни она дала в колонке для The Guardian женщине, требующей от своего партнера повторного секса после достижения им оргазма.

Оставшаяся анонимной читательница написала автору колонки письмо, в котором пожаловалась, что в течение последнего месяца ее партнер не может продолжать после первого оргазма. Мужчина заверяет, что дело не в партнерше, однако она отмечает, что раньше восстановление занимало у него меньше времени, и они занимались сексом днями напролет. «Мы пробовали здоровое питание, высыпаться, не курить. Даже делали перерыв в любом сексе. Ничего не работает», — посетовала она.

В ответ Коннолли отметила, что восстановление эрекции после мужского оргазма чаще всего происходит медленно. «Женщины, наоборот, могут возбудиться относительно скоро после оргазма, и поэтому некоторые считают, что и для мужчины неестественно медлить. Это не так», — заверила специалист.

По словам психотерапевта, если давить на мужчину, чтобы он восстанавливался быстрее, он будет испытывать стыд и трудности при эрекции. «Одержимость мгновенным сексуальным удовлетворением — это не путь к удовольствию; не надо фокусироваться на количестве оргазмов. Вместо того чтобы вести им счет, прислушайтесь к совету мастеров тантры, которые учат, что задержка эякуляции ведет к усилению удовольствия и даже к сокращению периода восстановления», — заключила Коннолли.

Тантрический секс — одна из интерпретаций традиционных индийских и буддистских тантрических учений, рассматривающая секс как путь к просветлению. Специалисты по тантре, в частности, учат техникам задержки и ускорения семяизвержения.

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