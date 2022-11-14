Названа неожиданная польза полного отказа от секса и мастурбации на месяц

Сексолог О’Рейли: полный отказ от секса и мастурбации на месяц поможет стать энергичнее

Полный отказ от секса и мастурбации на месяц поможет стать энергичнее и в целом благоприятно скажется на здоровье, уверена сексолог Джесс О'Рейли. Эту и другую неожиданную пользу тридцатидневного воздержания она назвала изданию Metro.

По словам специалистки, небольшой перерыв в сексе позволит сосредоточиться на других сферах жизни, например на работе, воспитании детей или саморазвитии, а также поможет улучшить концентрацию внимания.

Еще одна положительная сторона метафорического пояса целомудрия — усиление удовольствия от полового контакта, продолжила О'Рейли. Временное воздержание вызывает предвкушение грядущей близости, и, как следствие, сексуальное желание усиливается.

Как отметила специалистка, некоторые люди в период тридцатидневной паузы становятся энергичнее, у них появляется время поработать над социальными связями, встретиться с друзьями и родственниками. Также многие отмечают, что у них, благодаря отсутствию секса, улучшается сон. Однако от месяца без оргазмов не стоит ждать каких-либо кардинальных изменений в жизни, заключила О'Рейли.

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