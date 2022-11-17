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15:15, 17 ноября 2022Путешествия

Россиянам нашли замену в Европе

ЕТС: Европа планирует привлекать американских туристов на замену россиянам

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) нашла замену российским туристам — теперь в Европу планируется привлекать больше американцев. Об этом сообщается на сайте организации.

С подобным предложением выступил руководитель чешского управления по туризму CzechTourism Ян Хергет. По его словами, заменить россиян путешественниками из США получится, если показать американским туристам Европу как «безопасное и привлекательное направление».

При этом представители ЕТС отметили, что сложная экономическая ситуация, складывающая в европейском регионе, может привести к тому, что туристы переориентируются на более бюджетные направления отдыха, в результате чего крупные отели и авиакомпании недополучат прибыль.

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Сильнее всего от ограничений, введенных в отношении отечественных туристов, пострадали страны, граничащие с Россией. Так, число въезжающих в страны Балтии и Восточной Европы иностранцев сократилось на 40 процентов по сравнению с 2019 годом.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предложил россиянам отечественную альтернативу отдыху в Европе. Достойную конкуренцию западным курортам, по его мнению, могут составить Калининградская областьДагестанКрым и Краснодарский край.

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Валентина Процкова
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