Россиянам нашли замену в Европе

ЕТС: Европа планирует привлекать американских туристов на замену россиянам

Европейская комиссия по путешествиям (ЕТС) нашла замену российским туристам — теперь в Европу планируется привлекать больше американцев. Об этом сообщается на сайте организации.

С подобным предложением выступил руководитель чешского управления по туризму CzechTourism Ян Хергет. По его словами, заменить россиян путешественниками из США получится, если показать американским туристам Европу как «безопасное и привлекательное направление».

При этом представители ЕТС отметили, что сложная экономическая ситуация, складывающая в европейском регионе, может привести к тому, что туристы переориентируются на более бюджетные направления отдыха, в результате чего крупные отели и авиакомпании недополучат прибыль.

Сильнее всего от ограничений, введенных в отношении отечественных туристов, пострадали страны, граничащие с Россией. Так, число въезжающих в страны Балтии и Восточной Европы иностранцев сократилось на 40 процентов по сравнению с 2019 годом.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков предложил россиянам отечественную альтернативу отдыху в Европе. Достойную конкуренцию западным курортам, по его мнению, могут составить Калининградская область, Дагестан, Крым и Краснодарский край.