Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 17 ноября 2022Россия

Власти отреагировали на жалобы из-за раскраски с флагом ЛГБТ в российской школе

Калужский глава Шапша призвал не впадать в маразм из-за раскраски с флагом ЛГБТ в школе

Фото: unsplash

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал родителей, пожаловавшихся на появление раскраски с флагом ЛГБТ на занятиях в рамках курса «Разговоры о важном» в одной из школ, не впадать в маразм. Реакцию российского главы приводит издание «Подъем».

До этого родители возмутились гей-пропагандой во время уроков толерантности в рамках курса «Разговоры о важном».

Шапша отметил, что радужный флаг дети раскрашивали лишь в одной школе, где педагог скачала материалы урока в сети. «Когда мы видим радугу, наверное, скоро будем отворачиваться. Но природа ничего не рекламирует, у природы есть цвета. То, что ЛГБТ выбрало себе такой символ — это их проблема. В Калужской области как и по всей стране были проведены уроки толерантности. Они посвящены умению дружить, прислушиваться и помогать друг другу, и никакого отношения к гей-пропаганде не имели», — сказал он.

Материалы по теме:
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?» Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
«Хотите голых мужиков с фаллоимитаторами?»Как в России решили запретить пропаганду ЛГБТ, Свинку Пеппу и «другую нечисть»
27 октября 2022
«Голубые роились вокруг меня» Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
«Голубые роились вокруг меня»Зачем в России хотят запретить ЛГБТ и чайлдфри — отвечает один из авторов законопроекта
19 июля 2022

По мнению калужского губернатора, болезненное отношение к ситуацию у некоторых родителей говорит о том, что «люди очень хорошо разбираются в разных сортах говна». Шапша подчеркнул, что учительница, предложившая на уроке эту раскраску, не имела в виду ничего дурного.

На произошедшее в калужской школе также отреагировал депутат Александр Хинштейн. Парламентарий счел нужным исключить мероприятия ко «Дню толерантности» из предмета «Разговоры о важном».

Ранее в Екатеринбурге завуча лицея оштрафовали на 40 тысяч рублей за «ЛГБТ-танец» воспитанников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Зеленский изменил мнение об инциденте с ракетами в Польше
Мощный пожар на российском заводе попал на видео
Эрдоган заявил о планах поставлять зерно из России бедным странам Африки
Глава МИД Греции отказался покинуть самолет по прибытии в Ливию
Невеста надела на свадьбу купленное на распродаже платье и возненавидела его
Цены на газ в Европе упали из-за теплой погоды
В Москве однокомнатные квартиры «трансформировались» в двухкомнатные
Шри-Ланка дистанционно откроет россиянам банковские карты Visa и Mastercard
После обстрела из «Градов» российского города пострадала девушка
Житель Подмосковья перерезал горло матери-пенсионерке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.