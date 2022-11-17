Власти отреагировали на жалобы из-за раскраски с флагом ЛГБТ в российской школе

Калужский глава Шапша призвал не впадать в маразм из-за раскраски с флагом ЛГБТ в школе

Губернатор Калужской области Владислав Шапша призвал родителей, пожаловавшихся на появление раскраски с флагом ЛГБТ на занятиях в рамках курса «Разговоры о важном» в одной из школ, не впадать в маразм. Реакцию российского главы приводит издание «Подъем».

До этого родители возмутились гей-пропагандой во время уроков толерантности в рамках курса «Разговоры о важном».

Шапша отметил, что радужный флаг дети раскрашивали лишь в одной школе, где педагог скачала материалы урока в сети. «Когда мы видим радугу, наверное, скоро будем отворачиваться. Но природа ничего не рекламирует, у природы есть цвета. То, что ЛГБТ выбрало себе такой символ — это их проблема. В Калужской области как и по всей стране были проведены уроки толерантности. Они посвящены умению дружить, прислушиваться и помогать друг другу, и никакого отношения к гей-пропаганде не имели», — сказал он.

По мнению калужского губернатора, болезненное отношение к ситуацию у некоторых родителей говорит о том, что «люди очень хорошо разбираются в разных сортах говна». Шапша подчеркнул, что учительница, предложившая на уроке эту раскраску, не имела в виду ничего дурного.

На произошедшее в калужской школе также отреагировал депутат Александр Хинштейн. Парламентарий счел нужным исключить мероприятия ко «Дню толерантности» из предмета «Разговоры о важном».

Ранее в Екатеринбурге завуча лицея оштрафовали на 40 тысяч рублей за «ЛГБТ-танец» воспитанников.