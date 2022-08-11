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Завуча оштрафовали на 40 тысяч рублей за «ЛГБТ-танец» российских лицеистов

В Екатеринбурге завуча лицея оштрафовали на 40 тысяч рублей за «ЛГБТ-танец» воспитанников

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В Екатеринбурге Лилию Ардашеву, завуча лицея №12, оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за «ЛГБТ-танца» воспитанников. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил данную информацию. По его словам, россиянку наказали за пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Завуч уральского лицея уже выплатила штраф.

Ардашеву предлагали уволить после скандального выступления воспитанников. Однако позже выяснилось, что ее оставили в лицее №12 на новой должности.

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. После публикации видеозаписи министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея, за главу образовательного учреждения вступились родители учеников и губернатор российского региона Евгений Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

Учительница исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов уверяла, что подростки хорошо учатся и не занимаются хореографией профессионально. Преподаватель назвала их интеллектуалами.

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Анна Щербакова
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