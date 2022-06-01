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Учительница назвала исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов интеллектуалами

Педагог заявила, что исполнившие «ЛГБТ-танец» лицеисты хорошо учатся и играют в волейбол

Кадр: группа «Видео URA.RU» во ВКонтакте

Ученики, которые исполнили «ЛГБТ-танец» в екатеринбургском лицее №12, хорошо учатся и не занимаются хореографией профессионально. Об этом рассказала их педагог по английскому языку, сообщает KP.RU.

«Они не увлекаются танцами, хореографией. Они вообще спортсмены. Все играют в волейбол. Все интеллектуалы, умные пацаны, хорошо учатся», — заявила педагог.

Школьники сильно переживают не за себя, а за судьбу директора школы и их классного руководителя, рассказала россиянка. По утверждению педагога, преподаватели не знали, какой номер готовили старшеклассники для ежегодного танцевального конкурса.

Под присмотром учителей номера готовили только ученики 5-7 классов. Старшеклассники же, напротив, репетировали танец не в образовательном учреждении и готовились к выступлению сами, так как, по словам преподавателя, учителя им доверяют.

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. После публикации видеозаписи министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея.

За главу образовательного учреждения вступились родители учеников и губернатор российского региона Евгений Куйвашев. Глава Свердловской области пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

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Анастасия Шейкина
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