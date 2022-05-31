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Свердловский губернатор вступился за директора лицея после ЛГБТ-танца учеников

Свердловский губернатор Куйвашев вступился за директора лицея №12 после ЛГБТ-танца
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за директора лицея №12 в Екатеринбурге, где выпускники исполнили скандальный ЛГБТ-танец, вызвавший обсуждение в соцсетях. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания главы учебного учреждения. Об этом Куйвашев написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что учащиеся «станцевали неоднозначный танец», который лично ему «не по душе», однако, заметил он, он был шутливым, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Он обратил внимание на то, что родители учеников не увидели ничего ужасного в их поступке и поддержали директора, заявив, что он им доверяет.

«Я не допущу, чтобы директор лицея — Любовь Михайловна Кулева — из-за этой шутки была уволена или по-другому наказана», — написал Куйвашев, подчеркнув, что «никакая шутка и глупый танец все заслуги педагога перечеркнуть не смогут».

Ранее подростки из екатеринбургского лицея №12 станцевали в полуголом виде прямо перед зданием образовательного учреждения. В сети их номер восприняли неоднозначно: комментаторы назвали его Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея. Однако родители учащихся встали на защиту главы образовательного учреждения.

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Марина Совина
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