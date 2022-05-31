Директора уральского лицея потребовали уволить из-за ЛГБТ-танца школьников

На Урале министр образования призвал уволить директора лицея №12 из-за ЛГБТ-танца учеников

Начало событий в новости Танец полуголых лицеистов возмутил россиян и попал на видео

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея №12 в Екатеринбурге, где ученики исполнили «ЛГБТ-танец». Об этом сообщает портал Е1 во вторник, 31 мая.

Он отметил, что в уральский лицей уже прибыли сотрудники департамента образования. «Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление», — заявил Биктуганов.

По словам министра, откровенное выступление школьников вызвало непонимание и со стороны родителей.

Кроме того, ситуацией заинтересовались в городской мэрии. В ходе проверки удалось установить, что лицеисты представляли номера разных стилей и направлений, их танец не предполагал пропаганду ЛГБТ.

Представители екатеринбургского лицея пояснили, что номер был поставлен в рамках конкурса «Танцевальная галактика».

Накануне в сети появились кадры, на которых подростки делают движения в стиле тверк, а под конец скидывают футболки и остаются с голыми торсами, перетянутыми кожаными ремнями. На заднем фоне виден лиловый дым.

В середине мая около 20 школьников упали в обморок на сцене во время выступления в тюменской филармонии. По словам очевидцев, участники детского хора простояли на сцене около часа, пока перед ними выступали другие исполнители. Зрители зала отметили, что во время исполнения песни около 17 детей почувствовали себя плохо, однако организаторы отказались менять форму программы.