Певшие в хоре на сцене российские дети стали падать в обморок и попали на видео

Около 20 школьников упали в обморок на сцене во время выступления в тюменской филармонии

В тюменской филармонии во время выступления 24 мая по случаю Дня славянской письменности и культуры школьники стали массово падать в обморок прямо на сцене. Соответствующее видео опубликовал «Подъем».

По словам очевидцев, участники детского хора простояли на сцене около часа, пока перед ними выступали другие исполнители. Зрители зала отметили, что во время исполнения песни около 17 детей почувствовали себя плохо, однако организаторы отказались менять форму программы.

«Неожиданно дети стали падать в обморок: то одного, уносят, то второго. Так упало примерно 20 человек. Люди, видя, что творится на сцене, стали кричать и просить организаторов дать, наконец, выступить хору и отпустить его», — поделился один из очевидцев с изданием 72.ru.

Он также отметил, что концерт продолжился по утвержденной форме, а организаторы отказались отпускать детей.

В свою очередь директор филармонии Александр Березин заявил, что инцидент не связан с духотой, так как в помещении работали вентиляция и кондиционеры.

«Думаю, что случившееся связано с волнением детей. Может быть, кто-то не поел, может быть, были еще какие-то физиологические факторы», — объяснил он, добавив, что на помощь детям были выделены взрослые, которые им помогали и выводили на свежий воздух. Медицинская помощь, по его словам, никому не потребовалась.

Ранее 13 учеников школы в Великих Луках потеряли сознание во время торжественной линейки. По словам одной из учениц, пострадавшие ученики чувствовали себя очень плохо, их тошнило.