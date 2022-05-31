Танец полуголых лицеистов возмутил россиян и попал на видео

Танец подростков из екатеринбургского лицея №12 в полуголом виде назвали Содомом

Подростки из екатеринбургского лицея №12 станцевали в полуголом виде прямо перед зданием образовательного учреждения. В сети их номер восприняли неоднозначно: комментаторы назвали его Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

На кадрах видно, как танцуют одетые в розовые рубашки и черные шорты российские подростки. В качестве спецэффекта в номере используется лиловый дым. В конце выступления лицеисты снимают рубашки и танцуют уже с голым торсом и перетянутыми крест-накрест тонкими ремешками.

Изначально предполагалось, что этот танцевальный номер был поставлен на последнем звонке в екатеринбургском лицее. Однако в самом образовательном учреждении эти данные опровергли.

«Ни на каком последнем звонке этого не было. Это был конкурса танцев "Танцевальная галактика". Была пародия», — подчеркнул представитель лицея №12.

Он пояснил, что дети всегда согласовывают номера с учителями и руководством. Другие учащиеся, по его словам, были в восторге от необычной постановки.

Ранее около 20 школьников упали в обморок на сцене во время выступления в тюменской филармонии.

По словам очевидцев, участники детского хора простояли на сцене около часа, пока перед ними выступали другие исполнители. Зрители зала отметили, что во время исполнения песни около 17 детей почувствовали себя плохо, однако организаторы отказались менять форму программы.