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Генпрокуратуру попросили проверить уральский лицей из-за «ЛГБТ-танца» учеников

Депутат Выборный попросил ГП проверить лицей в Екатеринбурге из-за «ЛГБТ-танца» учеников
Начало событий в новости Танец полуголых лицеистов возмутил россиян и попал на видео

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Лицей Екатеринбурга №12, ученики которого исполнили «ЛГБТ-танец», следует проверить на пропаганду нетрадиционных ценностей. С таким запросом обратился в Генпрокуратуру России заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, пишут «Известия».

По мнению депутата, танец уральских лицеистов является похабщиной. Выборный подчеркнул, что подобное выступление унизило прежде всего детей. «Вопрос к взрослым — ведь были же репетиции, неужели никто не смог остановить эту похабщину? Почему-то не сработал внутренний цензор», — заявил он.

Депутат Госдумы напомнил, что танец в екатеринбургском лицее готовился не к закрытой вечеринке 18+, а для представителей старшего поколения. По его словам, для подобного мероприятия детям следовало бы выбрать «что-то душевное из русской культуры».

Ранее свердловский омбудсмен Игорь Мороков не увидел вины детей в скандальном «ЛГБТ-танце».

До этого глава Минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора образовательного учреждения. За директора лицея вступился глава региона Евгений Куйвашев.

О резонансном номере школьников стало известно 31 мая. В ходе выступления лицеисты снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях. Комментаторы в соцсетях назвали происходящее Содомом и развратным ЛГБТ-танцем.

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Анна Щербакова
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