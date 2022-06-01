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Омбудсмен оценил скандальный «ЛГБТ-танец»

Свердловский омбудсмен Мороков не увидел вины детей в скандальном «ЛГБТ-танце»
Начало событий в новости Танец полуголых лицеистов возмутил россиян и попал на видео
Игорь Мороков

Игорь Мороков. Кадр: Культура Екатеринбург.рф / YouTube

Дети не несут вины за участие в скандальном «ЛГБТ-танце». Так участие учеников местного лицея в противоречивом школьном номере оценил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Его слова приводят «Известия».

Омбудсмен увидел в этом инциденте недоработку учителей, а дети, по его мнению, не могли осознать его последствий.

«В данном случае, скорее всего, есть промашки со стороны педагогического состава. Наверное, сами танцоры не понимали, что они делали, учитывая ситуацию и формат. Злого умысла я в этом не увидел», — заявил Мороков.

Ранее в сети появились кадры с выступлением учеников екатеринбургского лицея №12, на которых лицеисты снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях. В комментариях номер назвали Содомом и развратным ЛГБТ-танцем.

Глава Минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора образовательного учреждения. За директора лицея вступился глава региона Евгений Куйвашев.

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Валерий Розенберг
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