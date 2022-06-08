Завуча уральского лицея передумали увольнять после скандала с «ЛГБТ-танцем»

URA.RU: завуча лицея № 12 в Екатеринбурге не уволят после скандала с «ЛГБТ-танцем»

Завуча лицея № 12 в Екатеринбурге Лилию Ардашеву передумали увольнять после скандала с «ЛГБТ-танцем» учащихся. Она продолжит работу в образовательном учреждении в другой должности. Об этом сообщает в среду, 8 июня, Ura.ru со ссылкой на источник.

Собеседник агентства пояснил, что Ардашева перейдет в лицее на учительскую должность. На сайте уральского образовательного учреждения указано, что раньше завуч преподавала музыку.

Ардашева ранее попала в больницу, ситуацию она пока не комментировала. Родители учащихся до этого заступились за нее.

Об увольнении Ардашевой стало известно 6 июня. Тогда мэр города Алексей Орлов сообщил, что директор лицея Любовь Кулева останется на своем посту. Завуч впоследствии отреагировала на свое увольнение фразой «меня уничтожили».

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея — за него вступились родители учеников и губернатор региона Евгений Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.