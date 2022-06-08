Родители выступили против увольнения завуча из-за «ЛГБТ-танца» в лицее

Родители заступились за уволенного из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга завуча

Родители учеников заступились за завуча лицея №12 в Екатеринбурге Лилию Ардашеву, которую уволили после скандального «ЛГБТ-танца» на ежегодном школьном празднике. Об этом сообщает KP.RU.

«Негативно относимся к увольнению завуча. Люди у школы высказали свое мнение. Там 1376 подписей было собрано за директора и за классного руководителя. Но, ребята, мы собрали эти подписи в конечном итоге, чтобы вообще никого не увольняли и не наказывали», — сказал один из родителей Алексей Беззуб, подчеркнув, что уволенного завуча надо вернуть.

Об увольнении Ардашевой стало известно 6 июня. Тогда мэр города Алексей Орлов сообщил, что директор лицея Любовь Кулева останется на своем посту. Завуч впоследствии отреагировала на свое увольнение фразой «меня уничтожили».

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея — за него вступились родители учеников и губернатор региона Евгений Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

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