Власти уволили завуча лицея в Екатеринбурге после «ЛГБТ-танца» учеников

Мэр Екатеринбурга Орлов заявил об увольнении завуча лицея после скандала с «ЛГБТ-танцем»

В Екатеринбурге после скандала с «ЛГБТ-танцем» учеников лицея №12 власти уволили его завуча. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов, пишет URA.RU.

«По мнению нашего руководителя [губернатора Евгения Куйвашева], это, конечно, шутка. Но я тоже такие шутки не оценил, — заявил глава Екатеринбурга. — По завучу мы приняли решение — уволили. Она написала заявление на увольнение».

При этом Орлов добавил, что директор лицея Любовь Кулева останется на своем посту, отметив ее почти 50-летний опыт в образовании.

Кадры с танцем учеников екатеринбургского лицея №12 появились в сети 31 мая. На них видно, как подростки танцуют топлес в портупеях. В комментариях номер назвали Содомом и развратным ЛГБТ-танцем.

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить главу лицея. При этом за женщину вступились родители учеников, а также губернатор Свердловской области Куйвашев, пообещавший не допустить наказания главы учебного учреждения. Кроме того, Кулева пыталась уволиться по собственному желанию, однако ее заявление не приняли в мэрии.