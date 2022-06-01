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Директор уральского лицея попыталась уволиться после ЛГБТ-танца учеников

Директор лицея, где ученики исполнили ЛГБТ-танец, написала заявление об увольнении
Любовь Кулева

Любовь Кулева. Фото: страница Любви Кулевой в «Одноклассниках»

Директор екатеринбургского лицея №12, в котором ученики исполнили ЛГБТ-танец, попыталась уволиться. Об этом сообщает KP.RU в Telegram-канале.

Женщина написала заявление об увольнении, но его не приняли в мэрии, утверждает издание.

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов появились в сети 31 мая. На них видно, как ученики снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях. После публикации видеозаписи министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить главу лицея.

При этом за директора вступились родители учеников и губернатор российского региона Евгений Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания главы учебного учреждения. Губернатор заметил, что танец был шутливым, «а шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено».

О танце лицеистов высказался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, дети не несут вины за участие в ЛГБТ-танце. Омбудсмен увидел в этом инциденте недоработку учителей, а дети, по его утверждению, не могли осознать последствий своего выступления.

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Анастасия Шейкина
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