Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Завуч отреагировала на увольнение после «ЛГБТ-танца» фразой «меня уничтожили»

Завуч отреагировала на увольнение после «ЛГБТ-танца» лицеистов фразой «меня уничтожили»

Завуч лицея №12 в Екатеринбурге, которую уволили после скандала с «ЛГБТ-танцем» учеников, отреагировала на свое увольнение фразой «меня уничтожили». Об этом сообщает KP.RU.

«Что могу сказать? Я 35 лет проработала в школе, а меня просто уничтожили этим поступком, больше у меня нет слов», — сказала женщина.

Накануне стало известно, что после скандала с танцем лицеистов власти решили уволить завуча вместо директора. При этом мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что директор лицея Любовь Кулева останется на своем посту, и отметил ее почти 50-летний опыт в образовании.

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. После публикации видеозаписи министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея, за главу образовательного учреждения вступились родители учеников и губернатор российского региона Евгений Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

Как рассказала учительница исполнивших «ЛГБТ-танец» лицеистов, подростки хорошо учатся и не занимаются хореографией профессионально. Преподаватель назвала их интеллектуалами и умными пацанами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Япония ввела санкции против двух российских банков
Завуч отреагировала на увольнение после «ЛГБТ-танца» фразой «меня уничтожили»
Сексолог дал совет пережившим супружескую измену людям
США пригрозили решительным ответом на ядерные испытания КНДР
В СНБО высказались о получении Невзоровым гражданства Украины
Сотрудницы Wildberries рассказали о «тюремных порядках» на пунктах досмотра
Звезда OnlyFans снялась топлес и показала изменения во внешности за девять лет
В Польше предрекли экологическую катастрофу из-за антироссийских санкций
Стало известно о планах Колумбии отправить военных на Украину
Названа сумма замороженных в России денег западных инвесткомпаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.