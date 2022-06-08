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Завуч уральского лицея после скандала с «ЛГБТ-танцем» оказалась в больнице

Завуч лицея № 12 в Екатеринбурге оказалась в больнице после скандала с «ЛГБТ-танцем»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Завуч лицея № 12 в Екатеринбурге Лилия Ардашева, которую уволили после скандала с «ЛГБТ-танцем», оказалась в больнице. Об этом рассказал Ura.ru знакомый с ситуацией источник.

Собеседник агентства пояснил, что накануне женщине вызывали бригаду медиков. По его словам, сейчас завуч уральского лицея находится под капельницей.

Сама Ардашева сведения о госпитализации подтвердила, однако других подробностей не привела.

Ранее родители учащихся заступились за завуча, уволенного из-за «ЛГБТ-танца» в лицее.

Об увольнении завуча стало известно 6 июня. Тогда мэр города Алексей Орлов сообщил, что директор лицея Любовь Кулева останется на своем посту. Завуч впоследствии отреагировала на свое увольнение фразой «меня уничтожили».

Кадры с танцем екатеринбургских лицеистов, на которых они снимают рубашки и танцуют топлес в портупеях, появились в сети 31 мая. Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора лицея — за него вступились родители учеников и губернатор региона Евгений Куйвашев. Он пообещал не допустить увольнения или иного наказания директора.

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Анна Щербакова
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