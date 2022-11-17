Врач назвал снижающий давление напиток

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что кефир снижает давление

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал напиток, употребление которого может снижать артериальное давление. По его словам, таким свойством обладает кефир. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гинзбург рассказал, что кефир является классическим пробиотиком, который восстанавливает микрофлору. «При постоянном применении мы воспроизводим нашу хорошую симбиотную микрофлору: бифидобактерии, лактобактерии и другие виды», — пояснил он. Причем некоторые бактерии встречаются только в кефире, отметил врач.

По словам специалиста, хорошие бактерии не дают размножаться плохим, так называемым факультативным бактериям, которые производят массу токсинов, вызывающих постоянное отравление организма и воспаление. «И как результат этого воспаления, развивается метаболический синдром, одним из проявлений которого является гипертония», — заключил эксперт.

Ранее Гинзбург рассказал о вреде чая для гипертоников. По его словам, в чае содержится теин — разновидность чайного кофеина. «Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо», — отметил диетолог. При этом он подчеркнул, что у разных людей разная чувствительность к кофеину.

